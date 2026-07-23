L’Ntsb ha scritto una lettera molto dura a Ryanair, criticando il comportamento di Michael O’Leary. La presidente Jennifer Homendy ha accusato la compagnia di aver divulgato dettagli sull’inchiesta relativa a un volo tra Salonicco e Memmingen, nonostante le restrizioni legali. La questione riguarda anche un finestrino rotto sul volo e il rischio di sanzioni o altre conseguenze legali per la compagnia. La disputa si concentra sulla gestione delle informazioni durante le indagini.

Una lettera durissima dell’Ntsb fa tremare Ryanair. La presidente Jennifer Homendy ha contestato a Michael O’Leary la divulgazione di informazioni sull’inchiesta del volo Salonicco-Memmingen. Ha chiarito che, almeno per ora, non si può escludere che l’età del velivolo o la manutenzione abbia influito sull’incidente. Tutto nasce dal cedimento strutturale del motore di un Boeing 737 in volo tra Salonicco e Memmingen, episodio che ha provocato la rottura di un finestrino e il parziale risucchio verso l’esterno di un passeggero. Secondo quanto riportato dai media, il volo è rientrato dopo il decollo e la persona coinvolta ha riportato conseguenze fisiche e psicologiche importanti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Finestrino rotto sul volo Ryanair, l’Ntsb contro O’Leary: cosa rischia ora la compagnia

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Cosa è successo al volo Ryanair FR1879 da Salonicco a Memmingen

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