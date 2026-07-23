Finestrino rotto sul volo Ryanair gli investigatori Usa attaccano O’ Leary | Non deve parlare delle indagini

Notizia in breve

Un volo Ryanair ha subito un cedimento di un oblò durante la fase di volo, causando la rottura di un finestrino e una decompressione improvvisa. Un passeggero è stato quasi trascinato fuori dall’aereo a causa della pressione. Gli investigatori statunitensi hanno chiesto di evitare commenti pubblici sulla vicenda, in particolare da parte di un dirigente della compagnia. La causa del danno al finestrino e le circostanze dell’incidente sono al momento in fase di analisi.