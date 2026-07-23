Finestrino rotto sul volo Ryanair gli investigatori Usa attaccano O’ Leary | Non deve parlare delle indagini
Un volo Ryanair ha subito un cedimento di un oblò durante la fase di volo, causando la rottura di un finestrino e una decompressione improvvisa. Un passeggero è stato quasi trascinato fuori dall’aereo a causa della pressione. Gli investigatori statunitensi hanno chiesto di evitare commenti pubblici sulla vicenda, in particolare da parte di un dirigente della compagnia. La causa del danno al finestrino e le circostanze dell’incidente sono al momento in fase di analisi.
Continuano gli sviluppi sul finestrino rotto su un volo Ryanair, quando il cedimento di un oblò durante una decompressione ha quasi trascinato fuori dall’aereo un passeggero. Secondo quanto riporta oggi Repubblica il National Transportation Safety Board (NTSB), l’agenzia federale statunitense che guida l’inchiesta, accusa l’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary, di aver violato le regole internazionali che disciplinano le indagini sugli incidenti aerei. Cosa ha detto O’Leary e perché alla NTSB hanno perso la pazienza. In una lettera di due pagine firmata dalla presidente dell’NTSB, Jennifer Homendy, inviata all’ad della compagnia irlandese si invita O’Leary a interrompere qualsiasi dichiarazione, pubblica o privata, sulle possibili cause dell’incidente. 🔗 Leggi su Open.online
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