Un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera è tornato indietro poco dopo il decollo a causa di un guasto al motore. Durante il volo, alcuni frammenti si sono staccati dal motore e sono finiti contro un finestrino della cabina. Un passeggero avrebbe rischiato di essere risucchiato dal finestrino rotto. Non sono stati riportati feriti.

Momenti di paura a bordo di un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Monaco di Baviera. L’aereo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo a causa di un grave guasto al motore che avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti, finiti contro un finestrino della cabina. Secondo le ricostruzioni diffuse dai media greci, l’impatto ha mandato in frantumi il finestrino causando una rapida depressurizzazione dell’aereo. Il passeggero seduto accanto, un cittadino serbo di 61 anni, sarebbe stato parzialmente risucchiato verso l’esterno dalla forza dell’aria, ma è stato trattenuto dalla moglie e dagli altri viaggiatori presenti, evitando conseguenze ben più gravi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Terrore sul volo Ryanair dalla Grecia: passeggero rischia di venire risucchiato dal finestrino rotto (video)

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Paura sul volo Ryanair: si rompe finestrino in volo, passeggero rischia di essere risucchiato

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