Terrore sul volo Ryanair Salonicco-Mammingen passeggero risucchiato dal finestrino rotto salvato dalla moglie
Un passeggero sul volo Ryanair da Salonicco a Mamminger è stato quasi risucchiato fuori dall’aereo dopo che un finestrino si è rotto in volo. La moglie dell’uomo ha agito rapidamente, riuscendo a tirarlo indietro prima che fosse completamente trascinato all’esterno. L’aereo ha continuato il volo senza ulteriori incidenti, mentre i membri dell’equipaggio hanno verificato l’integrità del velivolo.
Paura ad alta quota sul volo Ryanair da Salonicco a Mamminger per un finestrino rotto: un uomo viene quasi risucchiato fuori, salvato dalla moglie. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Paura sul volo Ryanair: si rompe finestrino in volo, passeggero rischia di essere risucchiato
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