terrore sul volo ryanair salonicco mammingen passeggero risucchiato dal finestrino rotto salvato dalla moglie

Notizia in breve

Un passeggero sul volo Ryanair da Salonicco a Mamminger è stato quasi risucchiato fuori dall’aereo dopo che un finestrino si è rotto in volo. La moglie dell’uomo ha agito rapidamente, riuscendo a tirarlo indietro prima che fosse completamente trascinato all’esterno. L’aereo ha continuato il volo senza ulteriori incidenti, mentre i membri dell’equipaggio hanno verificato l’integrità del velivolo.