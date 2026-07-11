Le autorità statunitensi hanno offerto collaborazione nelle indagini sul caso del finestrino esploso su un volo Ryanair. Un passeggero di 61 anni è rimasto rischiato di essere risucchiato all’esterno, ma si è salvato grazie alla cintura di sicurezza e all’intervento degli altri passeggeri. L’incidente ha sollevato molte domande sulla sicurezza a bordo e sulle cause dell’esplosione. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Continua a far discutere il caso del finestrino esploso su un volo Ryanair, con il passeggero, un 61enne, che ha rischiato di essere risucchiato all’esterno e si è salvato solo grazie alla cintura e alla prontezza degli altri passeggeri che lo hanno trattenuto. L’agenzia federale Usa che indaga su incidenti aerei e nei trasporti, la National Transportation Safety Board (Ntsb), ha dichiarato di essere pronta a collaborare alle indagini su quanto accaduto ieri sul volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Memmingen, vicino Monaco di Baviera, costretto a rientrare poco dopo l’incidente. L’incidente nello spazio aereo della Macedonia. In... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Finestrino esploso su volo Ryanair, Usa offrono collaborazione alle indagini

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Temi più discussi: La sua testa era completamente fuori dall'aereo, è stato 5 minuti appeso nel vuoto a 600 all'ora: pezzo di motore rompe il finestrino di un aereo Ryanair, i racconti choc dei passeggeri; Finestrino esploso sul volo Ryanair, Recine (ANPAC): Improbabile il bird strike. E ipotizza cause tecniche; Finestrino esploso sul volo Ryanair, i passeggeri: Lo scoppio, le urla e un odore fortissimo: l'uomo aveva testa e spalle fuori dall'aereo; Oblò esplode in volo, catena umana per salvare un uomo risucchiato.

Quindi è successo sul volo Ryanair di oggi... i detriti del motore sono letteralmente frantumati attraverso il finestrino della cabina reddit

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