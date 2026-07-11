Finestrino esploso su volo Ryanair Usa offrono collaborazione alle indagini
Le autorità statunitensi hanno offerto collaborazione nelle indagini sul caso del finestrino esploso su un volo Ryanair. Un passeggero di 61 anni è rimasto rischiato di essere risucchiato all’esterno, ma si è salvato grazie alla cintura di sicurezza e all’intervento degli altri passeggeri. L’incidente ha sollevato molte domande sulla sicurezza a bordo e sulle cause dell’esplosione. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto.
Continua a far discutere il caso del finestrino esploso su un volo Ryanair, con il passeggero, un 61enne, che ha rischiato di essere risucchiato all’esterno e si è salvato solo grazie alla cintura e alla prontezza degli altri passeggeri che lo hanno trattenuto. L’agenzia federale Usa che indaga su incidenti aerei e nei trasporti, la National Transportation Safety Board (Ntsb), ha dichiarato di essere pronta a collaborare alle indagini su quanto accaduto ieri sul volo Ryanair decollato da Salonicco e diretto a Memmingen, vicino Monaco di Baviera, costretto a rientrare poco dopo l’incidente. L’incidente nello spazio aereo della Macedonia. In... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Temi più discussi: La sua testa era completamente fuori dall'aereo, è stato 5 minuti appeso nel vuoto a 600 all'ora: pezzo di motore rompe il finestrino di un aereo Ryanair, i racconti choc dei passeggeri; Finestrino esploso sul volo Ryanair, Recine (ANPAC): Improbabile il bird strike. E ipotizza cause tecniche; Finestrino esploso sul volo Ryanair, i passeggeri: Lo scoppio, le urla e un odore fortissimo: l'uomo aveva testa e spalle fuori dall'aereo; Oblò esplode in volo, catena umana per salvare un uomo risucchiato.
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Quindi è successo sul volo Ryanair di oggi... i detriti del motore sono letteralmente frantumati attraverso il finestrino della cabina reddit
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