San Patrignano si amplia | inaugurati 282 nuovi posti letto dai primi edifici storici della Comunità

Lunedì è stato inaugurato un nuovo edificio che aggiunge 282 posti letto alla Comunità San Patrignano. Si tratta dei primi alloggi ricavati dagli edifici storici della struttura, dedicati a ragazze e ragazzi in percorso di riabilitazione. La nuova struttura amplia gli spazi disponibili per i partecipanti e rafforza l’offerta di accoglienza. La cerimonia ha visto la presentazione ufficiale di questi nuovi alloggi, pronti ad accogliere ulteriori persone in trattamento.

Una Comunità San Patrignano sempre più accogliente. Inaugurati lunedì (8 giugno) i 282 nuovi alloggi per le ragazze e i ragazzi in percorso. Fondata nel 1978, San Patrignano continua ad essere un punto di riferimento per il recupero dalle dipendenze e grazie a questo intervento potrà continuare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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