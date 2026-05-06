Fincantieri | 200 milioni per il Muggiano tra nuovi bacini e lavoro

Fincantieri ha annunciato un investimento di 200 milioni di euro per il cantiere di Muggiano, destinato alla realizzazione di nuovi bacini e all’aumento dell’occupazione. Il progetto prevede la costruzione di strutture che supporteranno le attività di costruzione e manutenzione delle navi. Sono previste nuove assunzioni che coinvolgeranno principalmente lavoratori locali, con l’obiettivo di rafforzare la capacità produttiva del sito e sostenere la crescita futura dell’azienda.

? Cosa scoprirai Come influirà il nuovo bacino sulla produzione futura di Muggiano?. Chi beneficerà concretamente delle nuove assunzioni previste dal piano?. Perché il sindacato chiede un terzo turno per le lavorazioni?. Come risolveranno il problema del trasporto pubblico per i lavoratori?.? In Breve Ristrutturazione bacino galleggiante del 1970 per garantire piena operatività produttiva.. Marzio Artiato della Fiom Cgil chiede contratto integrativo e tutela appaltatori.. Sindacato discute con Fincantieri gestione turni e problemi trasporti locali.. Discussione cauta su possibile nuova linea dedicata per sommergibili.. Fincantieri investirà 200 milioni di euro nel sito produttivo del Muggiano per potenziare infrastrutture, attrezzature e standard di sicurezza durante il prossimo ciclo industriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fincantieri: 200 milioni per il Muggiano tra nuovi bacini e lavoro Notizie correlate Leggi anche: Fincantieri assume 1.200 persone, il nuovo piano per laureati, tecnici e operai Rihanna spacca il record: 200 milioni di singoli senza nuovi albumRihanna ha appena sancito un primato unico nella storia della discografia moderna, diventando la prima donna a superare la soglia dei 200 milioni di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fincantieri investe, pronti 200 milioni per potenziare gli stabilimenti; Fincantieri?Kayo: joint venture in Albania per un hub di costruzione e manutenzione di unità navali; Fim Cisl: Incontro con Fincantieri positivo, confermate buone prospettive per Muggiano; Piazza Affari sale con Eni e banche, cauta l'Europa in attesa di novità geopolitiche. Fincantieri investe, pronti 200 milioni per potenziare gli stabilimentiMuggiano e Riva Trigoso al centro del piano di ammodernamento. Nuovo bacino di carenaggio e riqualificazione del molo nel 2027. Leonardi: Ottime premesse per il rinnovo del contratto integrativo ... lanazione.it Investimenti per 200 milioni al Muggiano, Cgil: Il nuovo bacino sarà un’opera fondamentaleLa linea di produzione in arsenale partirà solo in un secondo tempo. msn.com Fincantieri Palermo, varato il troncone di prua di Explora 5 di MSC - facebook.com facebook Al centro del nuovo sito corporate di Fincantieri c’è captAIn, il nostro Agente AI. I siti corporate, un tempo, descrivevano il futuro. Questo è progettato per navigarlo. x.com