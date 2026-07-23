Finals della World Cup di Pallanuoto il Settebello conquista la semifinale | battuta la Georgia

Da ilfaroonline.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Settebello si è qualificato per la semifinale della World Cup di Pallanuoto battendo la Georgia 18-12 a Sydney. La squadra italiana ha dominato l'incontro, assicurandosi un posto tra le migliori quattro del torneo. La partita si è conclusa con un margine di sei reti a favore dell’Italia, che ora aspetta l’avversario successivo. La semifinale si giocherà nelle prossime giornate, senza ancora essere annunciata la data ufficiale.

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Sydney, 23 luglio 2026 – Un Settebello in forma e pronto a prendersi grandi soddisfazioni vince a Sydney nelle Finals della World Cup di Pallanuoto, superando la Georgia 18-12. Un risultato di misura che porta gli Azzurri a conquistare la semifinale della competizione. La prossima partita, direzione finale, sarà con la Grecia. L’altro quarto di finale del torneo è stato vinto dall’Australia, che ha vinto con la Spagna 23-21 ai rigori. Gli oceanici sfideranno l’Ungheria (che ha superato a sua volta la Croazia 16-11). La finalissima è in programma il 26 luglio (domenica) alle ore 10, italiane. “Abbiamo approcciato bene la partita – commenta il commissario tecnico Alessandro Campagna, come riporta federnuoto. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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