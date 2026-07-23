Il conto alla rovescia è iniziato. Il prossimo 17 agosto la Pallacanestro Cantù si radunerà nella nuova palestra secondaria realizzata accanto alla Cantù Arena, riportando così il basket in città dopo oltre mezzo secolo. Era infatti il 1974 quando il club lasciava lo storico Parini per trasferisi nel Pianella di Cucciago. La prima squadra potrà svolgere la preparazione nel pavillon di corso Europa, mentre proseguiranno i lavori per completare l’impianto principale, la cui apertura è prevista tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. I prossimi quindici giorni saranno decisivi. Tra il 25 e il 29 luglio è in programma la posa del parquet, mentre i canestri dovrebbero essere installati subito dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Finalmente il basket ritorna a casa . Cantù Arena, è conto alla rovescia

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Full video: The CEO is being pursued by a gang aiming to steal back a multi-billion dollar contract.

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