Saldi estivi il conto alla rovescia è iniziato
All'inizio di luglio, nelle città toscane si nota un cambiamento nel ritmo dell’estate. Le strade si svuotano leggermente mentre le località di mare si popolano di visitatori e le attività commerciali annunciano i saldi estivi con cartelli colorati e grandi scritte di sconto. Le vetrine si riempiono di etichette che mostrano percentuali di riduzione e le promozioni attirano i clienti in cerca di offerte. La stagione estiva entra nel vivo, portando con sé i tradizionali sconti stagionali.
C’è un momento, all’inizio di luglio, in cui l’estate toscana cambia ritmo. Le città rallentano sotto il sole, le località di mare entrano nel pieno della stagione, e nelle strade dello shopping compare un segnale familiare: cartelli grandi, colori decisi, percentuali che fanno capolino tra abiti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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