Fiesole in scena Ecuba di Euripide al Teatro Romano
Il 30 luglio al Teatro Romano di Fiesole andrà in scena “Ecuba”, ultima rappresentazione della stagione dedicata al teatro classico. La pièce di Euripide sarà interpretata da un cast di attori italiani e rappresenta il finale del ciclo di spettacoli programmati nel sito archeologico. La rappresentazione si svolgerà in un ambiente all’aperto, con un pubblico previsto di spettatori provenienti da diverse regioni.
Fiesole (Firenze), 23 luglio 2026 – Il 30 luglio in scena Ecuba, ultimo appuntamento con il teatro classico al Teatro Romano di Fiesole. Tappa conclusiva del percorso creato e ideato da Sergio Maifredi e Giorgio Ieranò dedicato alla trilogia di Odisseo, portata in scena dopo “Aiace” e “Filottete” di Sofocle, è la terza ed ultima tragedia in cui Odisseo è personaggio in una tragedia greca. Troia è stata sconfitta, le donne come in ogni guerra sono deportate, schiave, prigioniere. Il loro viaggio, al seguito dell’esercito vincitore, è appena iniziato. Sbarcano in Tracia e lì lo spettro di Polidoro appare per raccontare le malvagità compiute dal re di quella terra, amico di suo padre, a cui era stato affidato, lui bambino, come ospite. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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