Fiesole (Firenze), 23 luglio 2026 – Il 30 luglio in scena Ecuba, ultimo appuntamento con il teatro classico al Teatro Romano di Fiesole. Tappa conclusiva del percorso creato e ideato da Sergio Maifredi e Giorgio Ieranò dedicato alla trilogia di Odisseo, portata in scena dopo “Aiace” e “Filottete” di Sofocle, è la terza ed ultima tragedia in cui Odisseo è personaggio in una tragedia greca. Troia è stata sconfitta, le donne come in ogni guerra sono deportate, schiave, prigioniere. Il loro viaggio, al seguito dell’esercito vincitore, è appena iniziato. Sbarcano in Tracia e lì lo spettro di Polidoro appare per raccontare le malvagità compiute dal re di quella terra, amico di suo padre, a cui era stato affidato, lui bambino, come ospite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiesole, in scena Ecuba di Euripide al Teatro Romano

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