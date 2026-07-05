Il 7 luglio alle 21,15 al Teatro Romano di Fiesole si terrà la prima nazionale di 'Marilyn, oltre il sorriso', interpretata dalla Lyric Dance Company. Lo spettacolo, che combina danza e musica, è stato ideato e diretto da Alberto Canestro, con musiche originali composte da Pierfrancesco Nannoni. La rappresentazione rende omaggio a Marilyn Monroe attraverso una performance coreografica che si svolgerà in uno scenario storico.

Firenze, 5 luglio 2026 – Il 7 luglio alle 21,15 al Teatro Romano di Fiesole la Lyric Dance Company porta in scena in prima nazionale ‘ Marilyn, oltre il sorriso ’, con la coreografia e regia di Alberto Canestro e gli adattamenti musicali e composizioni originali di Pierfrancesco Nannoni. Un viaggio coreografico che attraversa la luce accecante del mito per restituire voce e corpo alla donna nascosta dietro l’icona. Lo spettacolo si apre con l’energia scintillante dei grandi numeri che l’hanno resa immortale – da Diamonds Are a Girl's Best Friend a Bye Bye Baby – evocando l’immaginario collettivo fatto di sensualità, ironia, leggerezza e potere seduttivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiesole, omaggio a Marilyn a passo di danza al Teatro Romano

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