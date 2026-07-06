Firenze, 6 luglio 2026 -Ci sono spettacoli che sembrano scritti per il tempo che stiamo vivendo. " Ecuba. La guerra sulle madri", della storica compagnia Teatro Scientifico – Teatro Laboratorio di Verona, è uno di questi. Mercoledì 8 luglio, alle ore 21.30, arriva a Estate a San Salvi, ospite di Chille de la balanza, la creazione di e con Isabella Caserta, dedicata alle donne travolte dalla guerra. Come sempre a San Salvi, l’ingresso costa solo intero € 12; ridotto Coop, Arci e Cgn € 10; la prenotazione è obbligatoria con pagamento anticipato. Informazioni e prenotazioni telwhatsapp 335 6270739, mail [email protected]. "Ecuba. La guerra sulle madri" per restituirci una figura che appartiene al presente: una madre che perde i figli, il proprio mondo, il proprio futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Lanazione.it - Firenze, a San Salvi in scena ‘Ecuba. La guerra sulle madri’ da Euripide

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Firenze, al via il festival Spacciamo culture interdette a San SalviA Firenze, nel quartiere di San Salvi, è iniziato il festival Spacciamo culture interdette, parte del progetto “Art è di Libertà 2026 A occhi aperti”...

Firenze, torna a San Salvi l’appuntamento con ‘Il film lo scegli tu’A Firenze, presso il centro di San Salvi, ritorna l’evento estivo “Il film lo scegli tu”.

Temi più discussi: Nel complesso di San Salvi a Firenze primo Centro pubblico italiano di Art Brut; A San Salvi con i Chille. Visioni da don Chisciotte; Visioni da Don Quichiotte in scena domani a San Salvi; OGGI IN CITTÀ!.

L’atelier è al centro del progetto di recupero del padiglione 37 del complesso di San Salvi: dagli anni Settanta custodisce le opere dei pazienti e oggi è diventato punto di riferimento internazionale ?? C???? D·A????? bit.ly/artbrutfirenze… x.com

Firenze, a San Salvi in scena ‘Ecuba. La guerra sulle madri’ da EuripideL’8 luglio nell’ambito dell’estate a San Salvi lo spettacolo prende le mosse dalla regina di Troia raccontata da Euripide ... lanazione.it

Nel complesso di San Salvi a Firenze primo Centro pubblico italiano di Art BrutIl Padiglione 37 del complesso di San Salvi a Firenze, un tempo ospedale psichiatrico e che oggi ospita strutture dell'Asl Toscana centro, sarà sede del primo Centro pubblico italiano dedicato all'Art ... ansa.it