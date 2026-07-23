Festa 100 anni del Napoli due giorni di eventi 31 luglio-1 agosto | piano traffico con divieti e strade chiuse

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per i festeggiamenti del centenario del club calcistico, sono previsti due giorni di eventi tra il 31 luglio e il 1 agosto, con un corteo sul Lungomare e uno spettacolo alla Rotonda Diaz il primo giorno. Il 1 agosto si terrà una processione e una cerimonia ufficiale al Plebiscito. Sono stati predisposti un piano traffico con divieti e chiusure stradali per gestire l’afflusso di partecipanti e garantire la sicurezza durante le celebrazioni.

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La festa per i 100 anni del Calcio Napoli 1926-2026 partirà venerdì 31 luglio con un corteo sul Lungomare e show alla Rotonda Diaz. Il 1 agosto ci saranno la processione azzurra e la cerimonia del Centenario al Plebiscito. Il piano traffico con le strade chiuse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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