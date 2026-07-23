Festa 100 anni del Napoli due giorni di eventi 31 luglio-1 agosto | piano traffico con divieti e strade chiuse

Notizia in breve

Per i festeggiamenti del centenario del club calcistico, sono previsti due giorni di eventi tra il 31 luglio e il 1 agosto, con un corteo sul Lungomare e uno spettacolo alla Rotonda Diaz il primo giorno. Il 1 agosto si terrà una processione e una cerimonia ufficiale al Plebiscito. Sono stati predisposti un piano traffico con divieti e chiusure stradali per gestire l’afflusso di partecipanti e garantire la sicurezza durante le celebrazioni.