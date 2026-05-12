Il 14 maggio 2026, la sesta tappa del 109° Giro d’Italia si svolgerà a Napoli, attraversando l’asse costiero fino a piazza Plebiscito. Per l’occasione, le autorità hanno disposto la chiusura di alcune strade e il divieto di sosta in diverse zone della città. Sono previste anche deviazioni del traffico per consentire il passaggio della carovana ciclistica nel centro urbano. La giornata vedrà quindi modifiche temporanee alla viabilità cittadina.

Il 14 maggio 2026 la sesta tappa del 109° Giro d’Italia attraversa Napoli dall’asse costiero fino a piazza Plebiscito. Il Comune ha emesso un’ordinanza con chiusure al traffico, divieti di sosta con rimozione e modifiche alla circolazione. Alcune restrizioni scattano già dalla sera del 13 maggio. Giovedì 14 maggio 2026 Napoli sarà attraversata dalla sesta tappa del 109° Giro d’Italia. Il percorso di gara interessa i territori delle Municipalità 1, 2 e 4 e il Comune ha emesso un’ordinanza dirigenziale con un articolato dispositivo temporaneo di circolazione. Chi si muove in auto, in bici o con i mezzi pubblici dovrà fare i conti con chiusure, divieti di sosta e modifiche ai percorsi che in alcuni casi scatteranno già dalla sera precedente.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Giro d’Italia 2026 a Napoli il 14 maggio: strade chiuse, divieti di sosta e deviazioni del traffico

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