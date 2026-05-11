Giro d' Italia a Napoli scatta il piano traffico | strade chiuse e divieti di sosta

Napoli si prepara ad accogliere la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, che si svolgerà giovedì 14 maggio con l’arrivo in piazza del Plebiscito. Per l’occasione, sono state disposte chiusure di alcune strade e divieti di sosta lungo il percorso. Anche i percorsi del trasporto pubblico subiranno modifiche temporanee per consentire lo svolgimento della corsa. Le autorità hanno comunicato le aree interessate e le variazioni in vigore durante l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui