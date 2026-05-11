Giro d' Italia a Napoli scatta il piano traffico | strade chiuse e divieti di sosta
Napoli si prepara ad accogliere la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, che si svolgerà giovedì 14 maggio con l’arrivo in piazza del Plebiscito. Per l’occasione, sono state disposte chiusure di alcune strade e divieti di sosta lungo il percorso. Anche i percorsi del trasporto pubblico subiranno modifiche temporanee per consentire lo svolgimento della corsa. Le autorità hanno comunicato le aree interessate e le variazioni in vigore durante l’evento.
Strade chiuse, divieti di sosta e percorsi modificati per il trasporto pubblico. Napoli si prepara al passaggio della sesta tappa del Giro d’Italia 2026, in programma giovedì 14 maggio, con arrivo in piazza del Plebiscito. Il comune ha firmato l’ordinanza che disciplina la circolazione lungo il.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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