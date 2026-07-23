Un bambino di un anno è stato investito da un’auto guidata da un parente mentre giocava a pallone nel cortile di casa. L’incidente è avvenuto giovedì 23 luglio poco dopo le 11 in via Comunale, nel territorio di Bondeno, in provincia di Ferrara. Il bambino è stato trasportato in ospedale in condizioni considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Grave incidente nella mattinata di giovedì 23 luglio, poco dopo le 11, in via Comunale a Gavello, nel territorio comunale di Bondeno, in provincia di Ferrara. Protagonista un bambino di poco più di un anno, rimasto ferito in maniera grave dopo essere stato accidentalmente investito all'interno del cortile di casa. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il piccolo stava cercando di recuperare un pallone finito sotto un'automobile, quando il veicolo lo avrebbe travolto in modo inavvertito. Alla guida un familiare che non si era accorto della sua presenza. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrara.

© Corrieredibologna.corriere.it - Ferrara, bambino di un anno travolto da un'auto guidata da un parente mentre gioca a pallone nel cortile di casa: è grave

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LUndecimo Comandamento di Anton Giulio Barrili (1836–1908) | Audiolibro completo

Notizie e thread social correlati

Bambino di 1 anno travolto da un’auto guidata da un familiare nel cortile di casa: è graveUn bambino di un anno è stato investito da un'auto nel cortile di casa, in località Gavello di Bondeno, poco dopo le 11 di oggi.

Bambino di un anno e mezzo travolto da un'auto nel cortile di casa, è in fin di vitaUn bambino di un anno e mezzo è stato investito da un'auto nel cortile di un condominio in via Tiveron, Zero Branco, nella serata di mercoledì 8...

Temi più discussi: Nuovi sportelli e spazi dedicati alle famiglie sul territorio: il piano del Comune di Ferrara da 100mila euro per il potenziamento dei servizi; Parto precipitoso: bimbo nasce al pronto soccorso; Bambino digitale: tre video dalla Pediatric Clinical Academy per orientare pediatri e famiglie; Empanadas, asado e la cabala. Gli argentini di Ferrara si preparano alla finale: Sofferenza e speranza.

Curare non è un crimine: l’appello di Ferrara per liberare i medici palestinesi x.com

Bambino di 1 anno travolto da un’auto guidata da un familiare nel cortile di casa: è graveE’ successo a Gavello di Bondeno, nel Ferrarese. Trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, il piccolo ha riportato divese fratture ed è in prognosi riservata, ma è sempre stato vigile ... msn.com

Cul de sac su un bisnonno, cercando di capire da dove venisse reddit

Ferrara, bambino abbandonato nella fontana: ma è una nuova installazioneFerrara Una cesta di vimini in mezzo alle acque, dove spunta un lenzuolo candido. Poi guardi meglio e ci vedi una testolina che sbuca. È un bambino, lasciato in quel cestello nella fontana di piazza d ... msn.com