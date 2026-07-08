Bambino di un anno e mezzo travolto da un' auto nel cortile di casa è in fin di vita
Un bambino di un anno e mezzo è stato investito da un'auto nel cortile di un condominio in via Tiveron, Zero Branco, nella serata di mercoledì 8 luglio. Le sue condizioni sono considerate gravissime e si trova in fin di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il bambino in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.
ZERO BRANCO - Gravissimo incidente questa sera, mercoledì 8 luglio, in via Tiveron a Zero Branco. Un bambino di un anno e mezzo è stato travolto da un'auto nel piazzale del condominio. La famiglia del piccolo è di origine moldava. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del Suem118 di Treviso, che ha subito avviato le operazioni per la rianimazione cardiopolmonare. Il bambino, intubato, è stato trasferito d'urgenza nel pronto soccorso di Treviso. Le sue condizioni sono gravissime: lotta tra la vita e la morte. +++In aggiornamento+++. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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