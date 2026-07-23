Un bambino di un anno è stato investito da un'auto nel cortile di casa, in località Gavello di Bondeno, poco dopo le 11 di oggi. L’incidente è avvenuto mentre un familiare guidava il veicolo. Le condizioni del bambino sono considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il bambino in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Bondeno (Ferrara), 23 luglio 2026 - Grande paura nella tarda mattinata di oggi. L’incidente è successo poco dopo le 11, nel cortile di un’abitazione, posta sulla strada via Comunale Gavello, in località Gavello di Bondeno. Da una prima ricostruzione, ancora tutta da accertare ad opera degli agenti della Polizia Locale alto ferrarese, un bambino di poco più di un anno stava giocando con una palla, quando involontariamente è stato travolto da un’auto, guidata da un familiare, il quale stava effettuando una manovra nella corte esterna dell’abitazione. Accortosi di quanto successo ha chiamato subito i soccorsi. I soccorsi e il trasporto al Maggiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bambino di 1 anno travolto da un’auto guidata da un familiare nel cortile di casa: è grave

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Un bimbo di 18 mesi travolto e ucciso dalla nonna nel cortile di casa: «L'ho ammazzato»

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