L’ex sindaco di Avellino ha criticato l’organizzazione del Ferragosto, affermando che ci sono più soldi spesi per gli spettacoli rispetto alle iniziative effettive. In un commento pubblico, ha evidenziato come l’amministrazione abbia gestito la comunicazione degli eventi estivi, sottolineando un disinteresse per le attività rispetto alle risorse impiegate. La sua presa di posizione si è concentrata sulla qualità e sulla trasparenza delle scelte fatte per il calendario di agosto.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ex sindaco Gianluca Festa passa all’attacco sull’organizzazione del Ferragosto Avellinese e lo fa con toni sarcastici, mettendo nel mirino sia il cartellone degli eventi sia le modalità con cui l’amministrazione comunale ha deciso di gestire la comunicazione dell’estate cittadina. Il primo bersaglio è la cifra annunciata dal Comune: 500 mila euro per il programma estivo. Un importo che, secondo Festa, non trova riscontro nella qualità degli eventi proposti. «Ovviamente ci riserviamo di esprimere un giudizio definitivo alla fine dell’estate, quando saranno gli avellinesi a dire se il cartellone è piaciuto oppure no. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ferragosto, l’ex sindaco Festa: “Più soldi che spettacoli”

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