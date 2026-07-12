pietrasanta in concerto che festa venti spettacoli per il ventennale

Venti appuntamenti, uno per ogni candelina. L’edizione 2026 di " Pietrasanta in concerto " non poteva essere più speciale di così visto che il festival ideato e diretto da Michael Guttman, e promosso dall’associazione culturale "Musica Viva", taglia il traguardo del ventennale. Le date vanno dal 21 luglio al 2 agosto, più altre cinque – sia prima che dopo – legate alla rassegna "Pietrasanta in concerto Off". Il tutto alla presenza di musicisti di livello mondiale – dal 2006 ad oggi sul palco ne sono saliti circa 800 – e con i posti a sedere al Sant’Agostino che dagli iniziali 190 sono saliti a 320. "Mi sento fortunato – ha detto ieri Guttman alla presentazione – di aver scoperto questa città rimanendo subito affascinato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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