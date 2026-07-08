Ferragosto Festa | Una brutta copia del nostro Summer Festival

Durante il Ferragosto, il pubblico ha commentato negativamente il cartellone di eventi estivi organizzato dall’amministrazione comunale, definendolo una “brutta copia” del tradizionale Summer Festival. La festa ha visto una serie di spettacoli e concerti che non hanno soddisfatto le aspettative, con molte persone che hanno abbandonato le aree dedicate prima della conclusione. La critica principale riguarda la qualità degli artisti e la mancanza di coinvolgimento della comunità.

Tempo di lettura: 3 minuti Un giudizio netto e senza attenuanti sul cartellone degli eventi estivi predisposto dall’amministrazione comunale. L’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, oggi consigliere di opposizione, interviene a commento del programma di Ferragosto, sostenendo che la proposta messa in campo dal Comune rappresenti «una brutta copia mal riuscita» del Summer Festival organizzato durante il suo mandato. Secondo l’ex primo cittadino, il calendario degli appuntamenti riprende l’impostazione introdotta dalla sua amministrazione senza riuscire, però, a eguagliarne la qualità e l’ampiezza dell’offerta. «Ci avevano detto che con la metà delle risorse avrebbero fatto di meglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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