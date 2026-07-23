Martedì 21 luglio, a Firenze, la Polizia di Stato è intervenuta in seguito a un furto all’interno di un supermercato di via Erbosa. Un uomo fermato dagli agenti doveva scontare una pena residua per reati legati a droga e uso di banconote false. L’individuo è stato arrestato e portato in commissariato. La polizia ha proseguito con le verifiche e le procedure previste dalla legge.

FIRENZE – Nella serata di martedì 21 luglio, la Polizia di Stato di Firenze è intervenuta per la segnalazione di un furto consumato presso un supermercato di via Erbosa. Le volanti di via Zara, giunte sul posto, hanno rintracciato l’autore, il 42enne poi identificato, che, sprovvisto di documenti, ha declinato al personale operante le proprie generalità, poi risultate false. All’esito degli approfondimenti eseguiti dagli agenti, è – infatti – emersa un’altra identità dell’uomo con la quale è risultato a suo carico un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva a seguito di revoca della misura alternativa alla detenzione emessa nel 2024 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli per reati in materia di stupefacenti e spendita di banconote false. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Fermato dopo un furto doveva scontare una pena per droga e utilizzo di banconote false

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