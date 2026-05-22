Sorpreso dopo il furto fornisce un nome falso | doveva scontare sei anni di carcere

Durante un controllo, un uomo di 33 anni di nazionalità nigeriana è stato fermato mentre stava caricando una bombola del gas proveniente da un magazzino rubato. All'atto del controllo, ha fornito un nome falso. I carabinieri hanno verificato i documenti e scoperto che l’uomo doveva scontare sei anni di reclusione per precedenti reati. La polizia ha quindi arrestato il 33enne e lo ha condotto in carcere.

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