Sorpreso dopo il furto fornisce un nome falso | doveva scontare sei anni di carcere
Durante un controllo, un uomo di 33 anni di nazionalità nigeriana è stato fermato mentre stava caricando una bombola del gas proveniente da un magazzino rubato. All'atto del controllo, ha fornito un nome falso. I carabinieri hanno verificato i documenti e scoperto che l’uomo doveva scontare sei anni di reclusione per precedenti reati. La polizia ha quindi arrestato il 33enne e lo ha condotto in carcere.
Stava caricando una bombola del gas risultata rubata da un magazzino. In quel fragente i carabinieri hanno scoperto che davanti a loro c'era un 33enne della Nigeria su cui pendeva un ordine di carcerazione. I fatti sono accaduti all'incrocio tra via della Cervelletta e via di Tor Cervara. Secondo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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