Ladro d' auto fermato dai carabinieri dopo il furto di una Panda

Un uomo di 40 anni, già noto alle autorità, è stato arrestato dai carabinieri nel Golfo di Policastro mentre tentava di rubare una Panda. L’episodio è avvenuto durante un intervento dei militari della Compagnia di Sapri, che hanno fermato il soggetto in flagranza di reato. L’individuo è stato condotto in caserma e il veicolo è stato recuperato.

Operazione lampo dei carabinieri nel Golfo di Policastro, con i militari della Compagnia di Sapri che hanno tratto in arresto un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine e originario della provincia di Caserta, sorpreso in flagranza mentre tentava di rubare un'automobile.L’intervento.🔗 Leggi su Casertanews.it Scarpe con sorpresa: mezzo kilo di cocaina | Border Control Roma Fiumicino Notizie correlate Leggi anche: Fermato dopo il furto di una bicicletta, aggredisce i carabinieri in caserma Collesalvetti, ladro in fuga fermato dal vicino dopo il furto in casa? Cosa scoprirai Come ha fatto il vicino a bloccare il ladro in fuga? Cosa è successo nel momento in cui il figlio ha urlato? Quali oggetti sono... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ladro d'auto fermato dai carabinieri dopo il furto di una Panda; Ruba un Suv e semina il panico tra le vie di San Cristoforo, ladro 53enne arrestato dai carabinieri; Tentato furto in una ditta a Le Mose, fermato un ladro; Stazione: ruba nell’auto del barista. Poi scappa e spintona gli agenti. Roma, ladro d’auto sorpreso sotto casa di due poliziotti: arrestato 31enne con martello e coltelloA Roma un ladro d’auto è stato fermato sotto casa di due poliziotti liberi dal servizio: aveva martello infrangi-vetro e coltello. romait.it Tentato furto in una ditta a Le Mose, fermato un ladroLadri in azione, nella serata del 2 maggio, in una ditta di Le Mose a Piacenza, ma il furto non va a segno. Poco dopo le 21 nello stabilimento è scattato ... piacenzasera.it Ladro al supermercato: ruba profumi e creme poi aggredisce la commessa ift.tt/aYiyC1u x.com Spero che al ladro piaccia la sorpresa di Nyx Professional Makeup tanto quanto a me! @mmschocolate #nyxcosmetics #nyxprofessionalmakeup #NYXCosmeticsSurprizeM&MS #MMS - facebook.com facebook