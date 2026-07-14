Femminicidio Pamela Genini Francesco Dolci sarà sentito come testimone? Dubbi dopo l' indagine per vilipendio

Francesco Dolci, indagato per vilipendio del cadavere di Pamela Genini, ha confermato che sarà ascoltato come testimone nel processo per l’omicidio della giovane. La questura ha annunciato questa possibilità, anche se la sua posizione giudiziaria rimane sotto esame. La presenza di Dolci come testimone non è ancora ufficiale, e ci sono dubbi sulla sua partecipazione. La decisione definitiva spetterà ai giudici nel corso delle prossime udienze.

Francesco Dolci ha confermato che sarà sentito come testimone nel processo per l’omicidio di Pamela Genini, pur essendo indagato per il vilipendio del cadavere della ragazza. L’avvocato dell’uomo ha però sottolineato che, in quanto imputato in un processo parallelo, Dolci potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere per non essere costretto a riportare circostanze potenzialmente incriminanti. Francesco Dolci sarà chiamato a testimoniare Durante la trasmissione La Vita in Diretta di Rai 1, Francesco Dolci ha confermato che sarà chiamato a testimoniare nel processo per l’omicidio di Pamela Genini: Io verrò sentito come testimone, anche i giornali lo hanno scritto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Pamela Genini, Francesco Dolci escluso dai testimoni del processo - Vita in diretta 08/07/2026

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