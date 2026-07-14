Francesco Dolci, ex fidanzato della vittima e atteso come testimone per ricostruire le ultime ore della ragazza, rompe il silenzio dopo l’ultimo attacco nei suoi confronti. Risponde a Giuseppe Rota, che si dice certo dell’ossessione dell’uomo per Pamela. Dolci replica prendendo di mira il patrigno della ragazza e sottolineando che “è chiaro il loro rapporto“. Poi aggiunge di sapere benissimo cosa faccia l’uomo: “Va a fare il signorino in tv”. Dolci ascoltato come testimone Francesco Dolci sarà ascoltato come testimone in qualità del ruolo che ha svolto nella serata del femminicidio di Pamela Genini. Infatti Pamela era in contatto con Dolci per farsi aiutare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Femminicidio Pamela Genini, Francesco Dolci attacca il patrigno Pier Giuseppe Rota: "Signorino che va in tv"

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Caso Pamela Genini: Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere - Vita in diretta 07/05/2026

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