Un’autopsia ha confermato che Tania Sperindio è stata uccisa con almeno quattro colpi sferrati con un oggetto contundente, probabilmente un martello sequestrato sul luogo del delitto. La vittima è stata colpita con violenza, e potrebbero essere stati inflitti anche più di quattro fendenti. L’omicidio si è verificato in una località della provincia di Rimini. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze e il movente dell’omicidio.

Rimini, 23 luglio 2026 – Sarebbero almeno quattro, o forse di più, i colpi che hanno provocato la morte di Tania Sperindio. Colpi sferrati con un oggetto contundente, molto verosimilmente un martello (lo stesso sequestrato dai carabinieri sul luogo del delitto). È il primo dato che emergerebbe dagli accertamenti autoptici eseguiti sul corpo della 63enne uccisa il 15 luglio scorso nella casa di via Agello, a Mulazzano di Coriano. L’esame, disposto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Rimini (il fascicolo in mano ai pubblici ministeri Paola Bonetti e Luca Bertuzzi), è stato affidato al medico legale Donatella Fedeli, mentre la difesa di Mario Bonifazi, rappresentata dall’avvocato Massimiliano Orrù, ha nominato come consulente il medico legale Pierpaolo Balli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Femminicidio Coriano, l’autopsia: Tania uccisa a martellate, sferrati almeno 4 colpi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tania Sperindio uccisa a martellate dall’ex marito, lutto cittadino a CorianoCoriano ha proclamato il lutto cittadino per domani dopo l’omicidio di una donna uccisa a martellate dall’ex marito mercoledì scorso.

Coriano, Tania Sperindio uccisa in casa: l’ex marito chiama il 112 e confessa il femminicidioUn uomo ha chiamato il 112 confessando di aver ucciso la ex moglie, trovata morta nella sua abitazione a Mulazzano, frazione di Coriano.

Temi più discussi: Femminicidio Coriano, l’autopsia: Tania uccisa a martellate, sferrati almeno 4 colpi; RIMINI: Femminicidio a Coriano, dalla vendita della casa alla tragedia; Femminicidio di Tania Sperindio a Coriano, l'ex marito Mario Bonifazi l'avrebbe uccisa a martellate; Quattro colpi per uccidere Tania Sperindio, l'autopsia svela la violenza del femminicidio.

Femminicidio a Coriano, uccide l’ex moglie e confessa: chi era la 63enneUccide l’ex moglie nella sua abitazione a Coriano, nel Riminese: l’uomo avrebbe chiamato i carabinieri dopo il delitto. Indagini in corso sulla dinamica. notizie.it

Femminicidio Coriano, l’autopsia: Tania uccisa a martellate, sferrati almeno 4 colpiCommozione ieri durante la manifestazione in memoria della 63enne. I presenti hanno ribadito il diritto delle donne di essere vive, libere e rispettate. Sperindio è stata ammazzata dall’ex marito Ma ... ilrestodelcarlino.it