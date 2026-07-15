Un uomo ha chiamato il 112 confessando di aver ucciso la ex moglie, trovata morta nella sua abitazione a Mulazzano, frazione di Coriano. La donna aveva 63 anni e il suo corpo è stato scoperto nel tardo pomeriggio di oggi. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al ritrovamento del corpo senza vita all’interno della casa. La chiamata dell’uomo ha avviato le indagini sul femminicidio.

La 63enne è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Mulazzano, nel Riminese. Un nuovo femminicidio scuote l’Italia. Tania Sperindio, 63 anni, è stata trovata morta nel tardo pomeriggio di oggi all’interno della sua abitazione di Mulazzano, frazione del comune di Corian o, in provincia di Rimini. Per il delitto è stato fermato l’ ex marito, che secondo una prima ricostruzione sarebbe stato lui stesso a telefonare al 112, confessando di aver appena ucciso la donna. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato l’uomo ancora nell’abitazione, accanto al corpo ormai senza vita della 63enne. La telefonata al 112 dopo il delitto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Coriano, Tania Sperindio uccisa in casa: l’ex marito chiama il 112 e confessa il femminicidio

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