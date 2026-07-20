Coriano ha proclamato il lutto cittadino per domani dopo l’omicidio di una donna uccisa a martellate dall’ex marito mercoledì scorso. La decisione è stata presa dal sindaco e riguarda la commemorazione della vittima. La donna è stata colpita con un martello dal marito, che ora è sotto indagine. La comunità si prepara a ricordarla durante questa giornata.

Coriano, nel Riminese, si prepara a ricordare Tania Sperindio, la donna uccisa a martellate dall’ex marito mercoledì scorso. Il sindaco Gianluca Ugolini ha proclamato per domani una giornata di lutto cittadino. Alle 18.30, nella chiesa della parrocchia di Mulazzano, sarà celebrata una funzione religiosa in memoria della vittima. Il provvedimento, spiega l’amministrazione comunale, intende esprimere la vicinanza dell’intera comunità ai familiari e ai cari di Tania Sperindio. «Desideriamo esprimere una vicinanza corale per un fatto che ha profondamente colpito la nostra comunità - afferma il sindaco Ugolini -. Ci auguriamo che tragedie come questa non abbiano mai più a ripetersi e vogliamo stringerci con affetto ai figli, ai parenti e a tutti coloro che hanno voluto bene a Tania. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Tania Sperindio uccisa a martellate dall’ex marito, lutto cittadino a Coriano

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