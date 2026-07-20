Il rapper è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di un ospedale milanese per problemi gastrici. Dopo aver accusato dolore e malessere, è stato ricoverato al Fatebenefratelli. La notizia ha causato preoccupazione tra i fan, soprattutto dopo le recenti complicazioni legate alle ulcere. Nessuna informazione ufficiale sulle condizioni di salute attuali dell’artista.

L’artista è stato trasportato al Pronto soccorso per problemi gastrici. Nuovo spavento per Fedez. Il rapper è stato trasportato nella serata di oggi in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano, la stessa struttura nella quale era stato ricoverato d’urgenza nel 2023 per una grave emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Secondo quanto appreso dall’ Adnkronos, l’artista sarebbe arrivato in ospedale a causa di problemi gastrici. Al momento non sono stati diffusi comunicati ufficiali sulle sue condizioni cliniche né sulla natura precisa del malore che ha reso necessario il trasferimento in ambulanza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Fedez ricoverato in ospedale a Milano: il rapper in ambulanza al Fatebenefratelli, torna la paura dopo le ulcere

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