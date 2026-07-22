Fedez è stato trasferito all’ospedale Humanitas di Rozzano. Attualmente è ricoverato in chirurgia, dopo essere stato portato d’urgenza al Pronto Soccorso di un ospedale milanese. Gli sono stati eseguiti nuovi esami a causa di un sanguinamento causato da un’ulcera. La sua condizione ha richiesto un intervento diagnostico e terapeutico.

Nuovo ricovero ospedaliero per Fedez. Il rapper si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale Humanitas di Rozzano, nell’hinterland milanese, dove è stato trasferito dopo un iniziale ingresso d’urgenza al Pronto Soccorso del Fatebenefratelli di Milano. A causare il malore è stato un episodio di sanguinamento gastrointestinale legato alla riapertura di una vecchia ulcera, complicanza scaturita dall’assunzione di farmaci antinfiammatori. Secondo quanto confermato dalle agenzie Adnkronos e AGI, la situazione sanitaria è al momento sotto controllo e le condizioni generali del cantante non sono considerate gravi dai medici. La sequenza dei fatti ha avuto inizio nella tarda serata di lunedì, quando il rapper è giunto in ambulanza poco prima delle 22:00 al Pronto Soccorso del Fatebenefratelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fedez trasferito all’Humanitas di Rozzano: “E’ ricoverato in chirurgia, sottoposto a nuovi esami per il sanguinamento di un’ulcera”

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NOTIZIA SHOCK: Fedez ricoverato d'urgenza: il retroscena drammatico e la nuova vita

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