Fedez migliorano le condizioni | possibili dimissioni già questa sera

Da gazzetta.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fedez potrebbe essere dimesso questa sera dall’Irccs Humanitas di Rozzano, dove è ricoverato nel reparto di gastroenterologia. È stato trattato per un sanguinamento interno, probabilmente causato dalla riapertura di una vecchia ulcera. Le sue condizioni sono in miglioramento e non sono stati segnalati complicazioni recenti.

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Fedez potrebbe essere dimesso già questa sera dall'Irccs Humanitas di Rozzano, dove si trova ricoverato nel reparto di gastroenterologia a seguito di un nuovo episodio di sanguinamento interno, probabilmente dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera. Dopo i momenti di apprensione iniziati il 20 luglio - quando il rapper era stato inizialmente trasportato d'urgenza al Fatebenefratelli prima del successivo trasferimento nella struttura milanese - i controlli medici hanno restituito esiti rassicuranti, evidenziando una netta ripresa e la stabilizzazione dei suoi valori. Il ricovero è arrivato in un momento particolarmente delicato della vita privata dell'artista, a soli quattro giorni dalla nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, avuto con la nuova compagna Giulia Honegger. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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