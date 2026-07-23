Fedez migliorano le condizioni | possibili dimissioni già questa sera

Fedez potrebbe essere dimesso questa sera dall’Irccs Humanitas di Rozzano, dove è ricoverato nel reparto di gastroenterologia. È stato trattato per un sanguinamento interno, probabilmente causato dalla riapertura di una vecchia ulcera. Le sue condizioni sono in miglioramento e non sono stati segnalati complicazioni recenti.

Fedez potrebbe essere dimesso già questa sera dall'Irccs Humanitas di Rozzano, dove si trova ricoverato nel reparto di gastroenterologia a seguito di un nuovo episodio di sanguinamento interno, probabilmente dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera. Dopo i momenti di apprensione iniziati il 20 luglio - quando il rapper era stato inizialmente trasportato d'urgenza al Fatebenefratelli prima del successivo trasferimento nella struttura milanese - i controlli medici hanno restituito esiti rassicuranti, evidenziando una netta ripresa e la stabilizzazione dei suoi valori. Il ricovero è arrivato in un momento particolarmente delicato della vita privata dell'artista, a soli quattro giorni dalla nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, avuto con la nuova compagna Giulia Honegger. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Fedez, la nuova casa con Giulia Honegger

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Come sta Fedez? E' ancora in ospedale ma in miglioramento, le dimissioni potrebbero essere reddit

Fedez sta meglio dopo il ricovero per un episodio di sanguinamento; il rapper è in Gastroenterologia all'Humanitas di Rozzano e le dimissioni potrebbero essere vicine. #Fedez #Humanitas x.com