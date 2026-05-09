Probabili formazioni Lecce Juve | le possibili scelte di Spalletti per la sfida in programma questa sera al Via del Mare

Da juventusnews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera al Via del Mare si gioca la partita tra Lecce e Juventus. L’allenatore del Lecce ha deciso le possibili scelte per la formazione che scenderà in campo, mentre anche la Juventus si prepara con le proprie strategie. Le probabili formazioni sono state analizzate e si basano sulle ultime decisioni tecniche e sugli infortuni. La partita si presenta come un match importante per entrambe le squadre, con molteplici variabili in gioco.

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di Luca Fioretti Probabili formazioni Lecce Juve: qui di seguito quelle che potrebbero essere le possibili scelte di Spalletti per la sfida in programma questa sera. La  Juve  si appresta a vivere una  notte cruciale  allo stadio  Via del Mare. La sfida contro il  Lecce  rappresenta un passaggio obbligato per blindare la  Champions League, con la  Roma  distante soltanto  1  punto. La notizia più attesa riguarda  Dusan Vlahovic, che tornerà titolare dopo ben  160  giorni. L’attaccante serbo, che non partiva dal  1?  minuto dal successo per  2-1  sul Cagliari del  29  novembre scorso, ha recuperato la condizione per incidere sul  campo.  Luciano Spalletti  punta sulla  voglia di riscatto  del proprio numero  9  per scuotere un attacco apparso ultimamente troppo sterile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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