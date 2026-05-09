Probabili formazioni Lecce Juve | le possibili scelte di Spalletti per la sfida in programma questa sera al Via del Mare
Questa sera al Via del Mare si gioca la partita tra Lecce e Juventus. L’allenatore del Lecce ha deciso le possibili scelte per la formazione che scenderà in campo, mentre anche la Juventus si prepara con le proprie strategie. Le probabili formazioni sono state analizzate e si basano sulle ultime decisioni tecniche e sugli infortuni. La partita si presenta come un match importante per entrambe le squadre, con molteplici variabili in gioco.
di Luca Fioretti Probabili formazioni Lecce Juve: qui di seguito quelle che potrebbero essere le possibili scelte di Spalletti per la sfida in programma questa sera. La Juve si appresta a vivere una notte cruciale allo stadio Via del Mare. La sfida contro il Lecce rappresenta un passaggio obbligato per blindare la Champions League, con la Roma distante soltanto 1 punto. La notizia più attesa riguarda Dusan Vlahovic, che tornerà titolare dopo ben 160 giorni. L’attaccante serbo, che non partiva dal 1? minuto dal successo per 2-1 sul Cagliari del 29 novembre scorso, ha recuperato la condizione per incidere sul campo. Luciano Spalletti punta sulla voglia di riscatto del proprio numero 9 per scuotere un attacco apparso ultimamente troppo sterile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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