Fedez lascia l’ospedale | cosa è successo davvero dopo il ricovero e come sta il rapper

Da notizieaudaci.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rapper ha lasciato l'ospedale Humanitas dopo alcuni giorni di ricovero. Le sue condizioni sono state monitorate attentamente, ma ora si trova a casa. La notizia delle dimissioni è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle cause del ricovero. I medici hanno confermato che il cantante sta bene e si sta riprendendo. Nessun altro aggiornamento sulla sua salute è stato fornito finora.

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Dopo giorni di apprensione arrivano le dimissioni dall’Humanitas. Dopo giorni di preoccupazione, arriva la notizia che i fan stavano aspettando. Fedez è stato dimesso dall’ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, dove era ricoverato nel reparto di Gastroenterologia in seguito a un episodio di sanguinamento che aveva reso necessario il trasferimento d’urgenza in ospedale. Gli ultimi accertamenti clinici hanno dato esito rassicurante e i medici hanno autorizzato il rapper a tornare a casa, dove proseguirà la convalescenza. Il ricovero aveva immediatamente fatto riaffiorare il ricordo delle gravi emergenze sanitarie affrontate dall’artista negli ultimi anni, quando era stato sottoposto a delicati interventi che avevano messo seriamente a rischio la sua salute. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Fedez: la verità medica sul ricovero

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