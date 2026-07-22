Fedez trasportato all’Humanitas dopo il ricovero al Fatebenefratelli come sta il rapper | Vecchia ulcera riaperta

Notizia in breve

Il rapper è stato trasferito dall’ospedale Fatebenefratelli all’Humanitas di Milano. La causa del ricovero sarebbe la riapertura di una vecchia ulcera, collegata all’assunzione di farmaci antinfiammatori. Le sue condizioni sembrano stabili, secondo fonti vicino alla famiglia. La riapertura dell’ulcera ha richiesto un intervento medico e un ricovero di alcuni giorni. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle sue condizioni attuali.