Il rapper Fedez è ancora ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo aver avuto un malore lunedì 20 luglio. È stato necessario il trasporto in ambulanza al pronto soccorso, ma al momento non sono stati forniti aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La famiglia e i medici stanno monitorando la situazione. Non sono state rese note ulteriori informazioni riguardo alle cause del malore.

Il rapper Fedez resta ricoverato all' ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo il malore che nella serata di lunedì 20 luglio ha reso necessario il trasporto in ambulanza al pronto soccorso. Dopo gli accertamenti eseguiti nelle ore successive all'arrivo in ospedale, i medici hanno deciso di trattenerlo nel reparto di Chirurgia per monitorare la situazione. Secondo quanto emerge, le sue condizioni non sarebbero considerate gravi, ma gli specialisti stanno proseguendo tutti gli esami necessari per individuare con precisione l'origine del problema e valutare l'evoluzione del quadro clinico. Al momento né il cantante né la compagna Giulia Honegger hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, mentre anche la famiglia ha scelto il massimo riserbo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fedez resta ricoverato in ospedale dopo il malore: come sta il rapper e cosa è successo

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Come Fedez ha scoperto di avere un tumore ai polmoni!

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