Il rapper, ricoverato ieri al Fatebenefratella per una riapertura di un’ulcera, è stato trasferito oggi all’Humanitas di Milano per ulteriori accertamenti. Non sono stati forniti aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Ieri la notizia diFedez ricoverato al Fatebenefratellia causa della riapertura di un’ulcera, adesso risulta che il rapper sia stato trasferito all’Humanitas, sempre nel capoluogo lombardo, per ulteriori accertamenti. Momenti di grande paura per l’artista che solo qualche giorno fa è diventato papà per la terza volta. Stando agli ultimi aggiornamenti,Fedez sta meglio.A quanto apprendel’Adnkronos, all’ospedale Humanitas il rapper è ricoverato in Gastroenterologia ed è stato sottoposto a esami diagnostici e strumentali. Il giovane sembra avere superato l’episodio di sanguinamento che l’ha portato al ricovero prima all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, quindi all’Irccs di Rozzano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fedez trasferito all’Humanitas: come sta il rapper

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Fedez trasferito all'Humanitas: ecco cosa sta succedendo!!

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