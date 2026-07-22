Fedez trasferito all’ospedale Humanitas di Rozzano | come sta il rapper?

Il rapper è stato trasferito all’ospedale Humanitas di Rozzano dopo un nuovo ricovero lunedì sera a causa di un problema di salute. Le sue condizioni attuali non sono state rese note.

Fedez è stato nuovamente ricoverato e ora è stato trasferito all’ospedale Humanitas di Rozzano. Come sta? Nuovo ricovero per Fedez, tornato in ospedale nella serata di lunedì a causa di un problema di salute. Dopo i primi accertamenti eseguiti all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, il rapper è stato trasferito nella giornata di martedì all’Humanitas di Rozzano, dove proseguirà gli esami e il monitoraggio clinico. La notizia ha immediatamente riacceso la preoccupazione dei fan, considerando i numerosi problemi di salute affrontati dall’artista negli ultimi anni. Secondo le informazioni emerse finora, le sue condizioni non sarebbero gravi, ma i medici hanno ritenuto opportuno approfondire il quadro clinico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Fedez trasferito allHumanitas di Rozzano: ieri il ricovero al Fatebenefratelli

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Fedez in ospedale all’Humanitas di RozzanoFedez è stato trasferito all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove si trova attualmente.

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