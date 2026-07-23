Il settore delle telecomunicazioni rappresenta la colonna portante della società digitale e costituisce la base industriale per servizi, innovazione e competitività. Recentemente, le aziende di telecomunicazioni hanno sottolineato l'importanza di investire nelle infrastrutture di rete senza ostacolare l’innovazione. Contestualmente, si discute sulla necessità di riequilibrare il Cybersecurity Act, norma che riguarda la sicurezza informatica nel settore.

(Adnkronos) - Le telecomunicazioni sono la spina dorsale della società digitale e la base industriale su cui un Paese costruisce servizi, innovazione e competitività. Per questo il nuovo ciclo europeo deve stimolare gli investimenti senza introdurre obblighi tecnicamente irrealizzabili o sottrarre risorse alla modernizzazione delle reti. È la posizione espressa da Vincenzo Ferraiuolo, Head of Eu Affairs di Fastweb+Vodafone, alla conferenza organizzata da Adnkronos e Open Gate Italia. Il giudizio sul Dna è nel complesso positivo. Dopo anni di regolazione orizzontale, la Commissione riconosce la necessità di una politica industriale pro-investimenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fastweb+Vodafone: investire nella rete senza bloccare l'innovazione. Il Dna convince, il Cybersecurity Act va riequilibrato

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