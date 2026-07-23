Fastweb e Vodafone hanno annunciato un investimento congiunto per migliorare la rete, senza bloccare l’innovazione. La proposta mira a rafforzare le infrastrutture di telecomunicazione, mantenendo un equilibrio tra sviluppo tecnologico e sicurezza. Contestualmente, il Cybersecurity Act necessita di essere rivisto per garantire una protezione più efficace senza rallentare l’innovazione nel settore. Le telecomunicazioni sono considerate fondamentali per la società digitale e per la competitività industriale.

(Adnkronos) - Le telecomunicazioni sono la spina dorsale della società digitale e la base industriale su cui un Paese costruisce servizi, innovazione e competitività. Per questo il nuovo ciclo europeo deve stimolare gli investimenti senza introdurre obblighi tecnicamente irrealizzabili o sottrarre risorse alla modernizzazione delle reti. È la posizione espressa da Vincenzo Ferraiuolo, Head of Eu Affairs di Fastweb+Vodafone, alla conferenza organizzata da Adnkronos e Open Gate Italia. Il giudizio sul Dna è nel complesso positivo. Dopo anni di regolazione orizzontale, la Commissione riconosce la necessità di una politica industriale pro-investimenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fastweb+Vodafone: investire nella rete senza bloccare l'innovazion. Il Dna convince, il Cybersecurity Act va riequilibrato

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