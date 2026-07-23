Far Away replica puntata 23 luglio in streaming | Video Mediaset
Oggi, giovedì 23 luglio, è stata trasmessa una nuova puntata della soap turca Far Away, disponibile in streaming su Video Mediaset. Nella puntata, Mine cerca di riavvicinarsi a Cihan, ma lui si mostra deciso a mantenere le distanze.
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 23 luglio – la soap turca Far Away. Nella puntata odierna Mine tenta di riallacciare il rapporto con Cihan, ma lui è irremovibile. Ancora alle prese con la scomparsa di Kaya, Cihan mette in atto un piano per scoprire l’identità della talpa. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 47 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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#faraway FarAway continua a conquistare il pubblico e, puntata dopo puntata, si conferma una delle serie più amate del pomeriggio di Canale 5. La storia di Cihan e Alya appassiona milioni di telespettatori, che ogni giorno seguono con entusiasmo le loro vic facebook
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