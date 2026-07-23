Forbidden fruit 4 replica puntata 23 luglio in streaming | Video Mediaset
Il 23 luglio è andata in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit 4, disponibile in streaming. Nella puntata, il personaggio Halit ha deciso di licenziare Kerim, che successivamente si è offerto di testimoniare a favore di Yildiz in una causa di affidamento.
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 23 luglio – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna Halit consolida il suo potere licenziando Kerim, il quale però si offre di testimoniare a favore di Yildiz nella causa di affidamento. Sahika, colpita dal piano di Halit, sceglie di restare socia in affari meditando una vendetta silenziosa. La situazione precipita quando Yildiz, dopo aver scoperto che Ender ha manipolato le prove contro di lei, irrompe nella villa degli Argun sfiorando una rissa. L’episodio si conclude con l’arresto di Yildiz e la volontà da parte di Halit di accusarla di aggressione e violazione di domicilio. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 52 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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