Beautiful streaming replica puntata 23 luglio 2026 | Video Mediaset

Notizia in breve

Oggi, giovedì 23 luglio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. Hope e Carter si sono incontrati e hanno condiviso i sentimenti che provavano da tempo, rivelandoli l’uno all’altra. La scena si è svolta in modo intimo, con i due personaggi che hanno espresso apertamente le emozioni che avevano nascosto fino a quel momento. La puntata è disponibile in replica su Video Mediaset.