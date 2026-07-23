famiglie in allarme per i bambini nel parco

In questi giorni, nel parco dell’Arci di via Bellaria a San Lazzaro, si sono moltiplicate le segnalazioni di genitori riguardo alla sicurezza dei bambini. Le famiglie si sono mostrate preoccupate per alcune situazioni che si verificano nell’area verde. La situazione ha portato a un aumento dell’attenzione da parte delle autorità locali, che stanno monitorando le condizioni del parco. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo a provvedimenti specifici.

È altissima l’attenzione, in questi giorni, al parco dell’Arci di via Bellaria, a San Lazzaro. Alla base di tutto, le segnalazioni di genitori preoccupati che avrebbero notato, in vari orari e a più riprese, alcuni bambini avvicinare i loro figli piccoli, nel parco, con la scusa di far vedere loro alcuni braccialetti particolari in un luogo poco distante dal parco. Le segnalazioni dei genitori si sono susseguite sia sui social della zona che nelle chat whatsapp di chi frequenta abitualmente quell’area verde. A parlarne il presidente del circolo, Matteo Cioni (nella foto): "Da alcuni giorni riceviamo diverse segnalazioni di movimenti sospetti da parte di una famiglia presso il Parco delle Caprette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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