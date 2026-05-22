Parco delle Speranze nuova area giochi per famiglie e bambini a Villa Verucchio

Da riminitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 20 maggio a Villa Verucchio è stato aperto il Parco delle Speranze, una nuova area dedicata ai giochi per bambini e famiglie. L’intervento rientra in un piano di lavori di manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche presenti nei parchi e nelle aree verdi del territorio. L’inaugurazione è stata seguita all’intervento di riqualificazione delle strutture, con l’obiettivo di offrire uno spazio più sicuro e accessibile per i visitatori.

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Mercoledì, 20 maggio, a Villa Verucchio è stato inaugurato il nuovo Parco delle Speranze, intervento che fa parte del programma di importanti opere di manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche distribuite nei vari parchi e aree verdi cittadine. Interventi per i quali il Comune di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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