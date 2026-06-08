Monza due uomini fanno sesso al parco vicino a famiglie e bambini | multati

Da imolaoggi.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due uomini tra i 60 e i 70 anni sono stati sorpresi dagli agenti della polizia locale mentre si trovavano in atteggiamenti sessuali in un parco pubblico, vicino a zone frequentate da famiglie e bambini. Gli agenti sono intervenuti e hanno multato i due uomini per comportamenti contrari alle norme di decoro e sicurezza pubblica. La scena si è svolta durante le ore pomeridiane, attirando l’attenzione dei presenti.

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Dopo numerose segnalazioni due uomini tra i sessanta e i settant’anni sono stati sorpresi dagli agenti della polizia locale mentre erano intenti a fare sesso in pieno giorno nel parco di Monza. I due, noncuranti della presenza di famiglia e bambini a poca distanza da loro, consumavano tranquillamente i propri rapporti sessuali. A seguito di diverse segnalazioni dei cittadini, gli uomini della locale sono intervenuti e hanno comminato nei confronti degli interessati una sanzione amministrativa da 253 euro per comportamenti contrari alla pubblica decenza. I due, inoltre, sono stati oggetto di un provvedimento di allontanamento per 48 ore dal luogo in cui sono stati controllati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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