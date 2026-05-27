Famiglia nel bosco ecco il progetto per la nuova casa | Sarà un gioiello bio Mamma Catherine da Bruno Vespa | Rispettate i bambini
Nathan Trevallion e Catherine Birmingham vogliono tornare a casa coi loro bambini. Anzi, in una casa nuova. I genitori della cosiddetta “ famiglia del bosco ” hanno presentato infatti al Comune di Palmoli la domanda di permesso per la costruzione di una nuova casa. Sempre rigorosamente in linea con i princìpi radicalmente ecologici della famiglia, ma anche pienamente a norma di legge, assicurano i professionisti vicini alla coppia. Ad annunciare l’iniziativa è stato oggi Simone Pillon, ex senatore della Lega che ora li segue come avvocato. «Si tratta di un edificio in linea con le più aggiornate tecnologie green e le normative ecologiche europee. 🔗 Leggi su Open.online
Famiglia nel bosco, la casa famiglia chiede lallontanamento di Catherine (con i bambini)
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