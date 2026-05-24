Famiglia nel bosco ecco la nuova casa | Settanta metri quadri nel verde accanto al casolare Amelia Pronta in sei mesi

Da ilmessaggero.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una famiglia ha costruito una nuova abitazione nel bosco, lontano dalle procedure legali. La casa, di 70 metri quadrati, è stata completata in sei mesi ed è situata vicino a un casolare chiamato Amelia. La struttura in legno, semplice e immersa nel verde, rappresenta più di un'abitazione: un'idea di casa che precede le eventuali questioni legali. La costruzione si trova in una zona naturale, lontana da contesti urbani o centrali.

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Prima ancora delle carte giudiziarie, c’è una casa. O meglio, un’idea di casa. Una struttura in legno, essenziale, immersa nel verde. Sessanta, forse settanta metri quadrati. Accanto, il vecchio casolare chiamato “Amelia”, destinato a restare com’è, quasi a custodire una memoria. È da qui che riparte, o prova a ripartire, la storia della “famiglia del bosco”. Quel casolare era stato definito «inadeguato, insalubre e pericoloso per l'incolumità dei minori». Il progetto di bioedilizia non è ancora stato depositato al Comune di Palmoli. Sul tavolo ci sono due opzioni: costruire una nuova ecostruttura o ristrutturare l’edificio esistente. Ma la scelta sembra ormai orientata verso la prima soluzione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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