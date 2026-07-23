Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila deciderà nelle prossime ore sulla possibilità di ricongiungere i genitori e i figli coinvolti nel caso della famiglia nel bosco. Il rappresentante della famiglia ha espresso la speranza che il ricongiungimento avvenga il prima possibile. La decisione riguarda il futuro dei minori e dei loro genitori, al centro di una procedura giudiziaria in corso.

Si attende nelle prossime ore la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila sul possibile ricongiungimento dei coniugi Trevallion e dei figli nell’ambito del caso della famiglia nel bosco. L’avvocato che segue i genitori, Simone Pillon, ha dichiarato che “Non abbiamo novità. Siamo in attesa di una decisione. Solitamente le camere di consiglio all’Aquila si sono tenute il giovedì, quindi può essere che il Tribunale stia decidendo. Credo sarà un’ordinanza articolata, vista la mole delle prove e degli elementi nuovi da esaminare, e non posso fare previsioni sui tempi o sui risultati. Ho fatto quello che dovevo sul piano professionale, offrendo a chi dovrà decidere elementi di grande rilievo, e i genitori da parte loro hanno confermato con i fatti ogni impegno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, Pillon: “Spero si possa ricongiungere al più presto”

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